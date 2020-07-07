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Дело об убийстве Шеремета. Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Дугарь

Заседание апелляционного суда для рассмотрения апелляции на продление ареста, военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремет, должно состояться 13 июля.

По версии правоохранителей, Дугарь участвовала в подготовке убийства Шеремета
По версии правоохранителей, Дугарь участвовала в подготовке убийства Шеремета
Фото: Яна Дугарь / Facebook

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на продление ареста военной медсестры Яны Дугарь,  подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, на 13 июля. Об этом сообщил ее адвокат Виталий Коломиец на своей странице в Facebook.

"Сегодня в очередной раз прокуроры не явились на заседание, за полтора месяца не ознакомились с материалами. В деле 13 прокуроров с 20 мая. Суд отложил заседание на 12.15 13 июля", – заявил правозащитник.

Суд отложил заседание на 12.15 13 июля, сообщил Коломиец.

https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/3629424777086921

Коломиец опубликовал копию ходатайства прокуратуры с просьбой отложить заседание в связи с занятостью прокуроров в других судебных заседаниях и необходимостью дополнительного времени для ознакомления с материалами апелляционной жалобы.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие. 

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Теги: убийство, Павел Шеремет, Апелляционный суд, Яна Дугарь
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