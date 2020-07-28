Мерабишвили: Средняя зарплата полицейского до нас была долларов 30. Мы подняли до $700

Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что до прихода к власти команды бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили средняя зарплата грузинского полицейского была около $30, а после ее ухода – $700.

"Средняя зарплата полицейского была долларов, наверное, 30. С 2004 года мы начали поднимать, а в 2012-м было где-то до $1 тыс. Или нет, $700. Это, так скажем, средняя. А когда мы начали, самое главное было то, что мы всегда, каждый год поднимали зарплату на 10, 15, 20%. И начали примерно со $100 в 2004 году. И подняли до $700", – подчеркнул Мерабишвили.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полную версию интервью

Мерабишвили был главой МВД Грузии с 18 декабря 2004 года по 4 июля 2012 года, когда его назначили главой правительства. С должности премьер-министра Грузии Мерабишвили ушел 25 октября 2012 года.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах.

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