Мерабишвили прокомментировал видео "пыток" из грузинских тюрем

В сентябре 2012 года Грузию охватили массовые протесты против насилия в тюрьмах Фото: ЕРА

В грузинских тюрьмах никого не насиловали, однако случаи применения силы к заключенным были. Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал министр внутренних дел Грузии в 2004–2012 годах Вано Мерабишвили.

Журналист спросил о видео, опубликованном незадолго до парламентских выборов в Грузии 2012 года. Были показаны заключенные, которых изощренно пытали, вплоть до того, что засовывали веники в задний проход.

"Та часть, о которой вы рассказали, – фейковая. Насчет веников и так далее. Но, к сожалению, там были не такие страшные кадры, которые были реальными… Это называли "развод". Знаете, когда из камер предварительного заключения переводят, разделяют по камерам. Какие-то физические… Так что, к сожалению, у нас были очень серьезные просчеты, конечно", – заявил Мерабишвили.

Он признал, что поражение партии Михаила Саакашвили на тех выборах в парламент предопределило остановку реформ в стране.

"Я не оправдываюсь, думаю, что, конечно, мы должны были быть более умными, более талантливыми, более зрелыми, более красивыми, более высокими и так далее... К сожалению, Грузия сейчас на уровне развития 2012 года", – добавил экс-министр.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полный текст интервью

18 сентября 2012 года ряд ведущих телеканалов Грузии показал кадры из Глданской тюрьмы, как утверждалось, там систематически пытали заключенных: их избивали, прижимали к телу зажженные сигареты и насиловали.

Министр внутренних дел Бачо Ахалая, незадолго до скандала сменивший назначенного премьером Мерабишвили, и министр по исполнению наказаний Хатуна Калмахелидзе ушли в отставку.

По стране прокатилась серия демонстраций, люди возмущались действиями властей.

1 октября 2012 года в Грузии состоялись парламентские выборы. "Единое национальное движение" во главе с Мерабишвили, опережавшее соперников по данным соцопросов до скандала с видео, проиграло "Грузинской мечте" Бидзины Иванишвили.

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