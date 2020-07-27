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Мерабишвили: Я был первым в мире министром внутренних дел, который отменил обязательное ношение прав

Экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону объяснил, что компьютерные данные о наличии водительских прав достовернее, чем бумажный документ. Он отметил, что в Грузии обязательное ношение прав отменили при нем.

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Мерабишвили: Без документов можно ходить
Мерабишвили: Без документов можно ходить
Фото: Vano Merabishvili / Facebook

Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Грузии именно при нем отменили обязательное ношение водительского удостоверения.

"Без документов можно ходить. Кстати, я был первым в мире министром внутренних дел, который отменил обязательное ношение прав. Знаете, почему? Когда останавливает патрульная полиция – да, это смешно. Они просят документ, который выдало министерство внутренних дел. Человек может назвать свои имя, фамилию и год рождения и патрульная полиция в своем... тогда не было так много мобильных, но у них были такие небольшие компьютеры с монитором. Он набирает, видит лицо и проверяет, есть у водителя права или нет. Это гораздо достовернее информация, чем какой-то документ", – объяснил Мерабишвили.

По словам политика, этот закон уже отменили.

Он отметил, что "все очень изменилось сейчас в мире".

"Сейчас мир стал глобальный-глобальный. Цифровая… Уже [нужно] делать не те сервисы, которые мы внедряли. Я бы сейчас сделал бесконтактную регистрацию и машин, и прав, и паспортов. Зачем строить такие здания? Можно дистанционно все это через IT сделать. И кстати, мои друзья работают над такими программами, через которые можно заказать себе из дому и номер машины, и паспорт, и любые документы", – рассказал экс-глава МВД Грузии.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полную версию интервью

Мерабишвили был главой МВД Грузии с 18 декабря 2004 года по 4 июля 2012 года, когда его назначили главой правительства. С должности премьер-министра Грузии Мерабишвили ушел 25 октября 2012 года.

видео

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: МВД, Грузия, Вано Мерабишвили, документы, водительские права
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