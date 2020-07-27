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Мерабишвили: “Ворам в законе” мы просто сказали: “Вы нам не нужны”

Экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил, что около 90% "воров в законе" бежали из Грузии, пока парламент страны принимал закон о борьбе с ними.

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Мерабишвили: Когда мы говорим о "ворах в законе", это такая... советская система
Мерабишвили: Когда мы говорим о "ворах в законе", это такая... советская система
Фото: Vano Merabishvili / Facebook

Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что "воры в законе" пытались опротестовать в Европейском суде по правам человека принятый в Грузии закон о борьбе с ними.

"Вы можете в интернете посмотреть список "воров в законе". И вы увидите: где-то 60% из них будут выходцы из Грузии. Как грузины, так и выходцы из Грузии. Конечно, грузины всегда были рекордсменами во всех вопросах, и насчет "воров в законе" – точно. Можно сказать, что насчет [борьбы с] "ворами в законе" – это было не очень трудно, потому что мы им просто сказали: "Вы нам не нужны". Когда мы говорим о "ворах в законе", это такая... советская система. Когда чиновники, которые занимаются коррупцией, у которых есть какой-то бизнес и надо разбираться, – конечно, они не могут обращаться в суды и поэтому придумали такую профессию: "вор в законе", который разбирал какие-то сделки", – отметил экс-чиновник.

По сказал, что в Грузии поэтому был принят "очень жесткий закон", очень похожий на антимафиозный в Италии.

"Человек, который является "вором в законе", и это доказано по разным признакам – не только, чтобы он признался, а нужны еще какие-то доказательства, – он автоматически вообще становится преступником и ему грозит срок. Кроме того, не только "вор в законе", а такое понятие было, как член преступного сообщества. Так сказать, люди, которые не "воры в законе", но… я хорошо не разбираюсь в этих вопросах, но – которые готовятся, которые под ними работают, которые собирают деньги. Они тоже подпадают в меньших сроках", – сказал Мерабишвили.

По его словам, суд они проиграли, потому что судьи в Европе решили – закон соответствует европейскому законодательству.

"Большинство из них сбежало до того, как мы… Потому что когда закон принимался, это же первое слушание, второе слушание… Вот когда третье слушание прошло в парламенте, 90%, наверное, из них уже были за границей", – добавил экс-глава МВД Грузии.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полную версию интервью

В 2006 году в Грузии вступил в силу закон "Об организованной преступности и рэкете". После этого часть "воров в законе" посадили в тюрьму, кто-то сбежал за границу, в том числе в Украину. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Грузия, тюрьма, Вано Мерабишвили, вор в законе
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