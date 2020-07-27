Мерабишвили: В Грузию вернулось кумовство. Потому что патрульные боятся

В Грузию вернулось "кумовство". Об этом бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, рассказавшему о драке, которую он наблюдал в Тбилиси.

По словам журналиста, полицейские прибыли на место событий с опозданием, когда драка уже закончилась.

"Я сам видел, к сожалению, своими глазами, рядом: возле моего дома полицейские патрульные стояли и смотрели, как дерутся несколько человек. Они сами смотрели на это. К сожалению, так получилось, что в Грузию вернулось кумовство… Потому что патрульные боятся. Они не коррумпированные, но они боятся вмешиваться в драки такие. Они специально опоздали. Не потому, что… они все это знали – и специально опоздали, потому что не были уверены, что если они будут там наводить порядок, то за это их кто-то не уволит, кто-то не потеряет работу или же даже хуже", – сказал Мерабишвили.

По его словам, при нем в Грузии "даже член парламента не мог нарушить закон".

"Даже если бы члена парламента оштрафовали, ни один член парламента, даже члены большинства – не посмел бы позвонить кому-то. Не то что мне – любому. Такого не бывало. Я никогда такого звонка не получал от какого-то члена парламента или какого-то министра. Но, к сожалению, все это изменилось: вот эта отрасль. У нас нет коррупции в полиции, но полицейские стали другими. Они стали бояться принимать решения, они стали осторожными", – объяснил экс-глава МВД Грузии.

Он считает, что грузинские полицейские сейчас "очень недовольны", что криминал чувствует себя в стране "вольготно".

"Они боятся этих людей, потому что они знают, что у них больше влияния, чем у самих полицейских. А это очень большая трагедия. Я не хотел об этом рассказывать, потому что это трагедия наших полицейских. Я очень волнуюсь. Я рад, что они не коррумпированы, но такой полиции не должно быть. Полиция не должна бояться исполнять свои обязанности", – подчеркнул Мерабишвили.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полную версию интервью

Мерабишвили был главой МВД Грузии с 18 декабря 2004 года по 4 июля 2012 года, когда его назначили главой правительства. С должности премьер-министра Грузии Мерабишвили ушел 25 октября 2012 года.