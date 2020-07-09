Интервью Гордона с экс-главой МВД Грузии Мерабишвили. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим премьером Грузии, экс-главой МВД страны Вано Мерабишвили выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет интервью журналиста с бывшим премьером Грузии, экс-главой МВД страны Вано Мерабишвили.

Программу записали по Skype 6 июля. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Мерабишвили говорил о реформах в Грузии, в частности о реформе правоохранительной системы, о ворах в законе, взятках, своем заключении, годах, проведенных в одиночной камере, о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили и о том, как реформировать Украину.

"Было ли отчаяние [во время тюремного заключения]? Только минуты – и проходило. Долго это не продолжалось. Наверное, это инстинкт самосохранения. У меня почти всегда было оптимистическое настроение, и адвокаты часто удивлялись этому", – сказал бывший чиновник.

Мерабишвили родился в 1968 году в районе Самцхе-Джавахети на юге Грузии. Окончил горный факультет Грузинского технического университета. В 1990-х работал научным сотрудником в нескольких грузинских университетах и возглавлял неправительственные организации.

Политическую карьеру начала в конце 1990-х. В 1999 году был избран депутатом парламента по списку партии "Союз граждан Грузии", которую возглавлял тогдашний президент Эдуард Шеварднадзе. Будучи в партии, часто критиковал политику главы государства. В 2002 году присоединился к политсиле Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", стал генеральным секретарем партии.

Мерабишвили был активным участником Революции роз. После победы Саакашвили на выборах президента в 2004 году вошел в его команду. В июне – декабре 2004 года был министром государственной безопасности Грузии, затем в течение семи с половиной лет, с декабря 2004-го по июль 2012 года – министром внутренних дел, в июле – октябре 2012 года был премьер-министром страны.

В мае 2013 года Мерабишвили задержали. Его обвинили в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, в присвоении чужого имущества и растрате средств МВД Грузии, в фальсификации расследования дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенном в 2006 году, в подкупе избирателей и избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили.

В 2014 году суд признал Мерабишвили виновным по всем статьям и приговорил к шести годам и девяти месяцам тюрьмы. В феврале 2020 года он вышел на свободу. Все заключение политик находился в одиночной камере.