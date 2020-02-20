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Соратник Саакашвили вышел на свободу после семи лет в грузинской тюрьме

Бывший министр внутренних дел Грузии и соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили 20 февраля вышел из тюрьмы и пообещал смену власти в Грузии.

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Мерабишвили (по центру) пообещал, что власть в Грузии сменить уже в ближайший год
Мерабишвили (по центру) пообещал, что власть в Грузии сменить уже в ближайший год
Фото: EPA

Экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, который почти семь лет находился за решеткой, вышел на свободу. Об этом 20 февраля пишет издание "Грузия Online".

"Даю гарантию, что за один год этот режим будет завершен. Это необходимо, чтобы в стране началось развитие, чтобы страна двигалась вперед, исчезла безнадежность", – заявил Мерабишвили после выхода из тюрьмы.

Мерабишвили являлся ближайшим соратником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в Facebook прокомментировал освобождение экс-министра.

"Я приветствую нахождение Вано Мерабишвили на свободе после многолетнего заключения невиновным. Я горжусь его непоколебимостью, настойчивостью и твердостью. Я согласен с ним в том, что Иванишвили [председатель правящей партии "Грузинская мечта"] обязательно завершится", – написал он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3062597363770624

Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Его обвиняли в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, в присвоении чужого имущества и растрате средств МВД Грузии, в фальсификации расследования дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенном в 2006 году, в подкупе избирателей и избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили.

В 2014 году суд признал Мерабишвили виновным по всем делам и приговорил к шести годам и девяти месяцам заключения.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Вано Мерабишвили
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