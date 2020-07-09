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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

"Воры в законе", пытки, семь лет в одиночной камере, Саакашвили. Интервью Гордона с экс-главой МВД Грузии Мерабишвили. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с бывшим премьером Грузии, экс-главой МВД страны Вано Мерабишвили. Программу записали по Skype 6 июля. Во время интервью Мерабишвили говорил о реформах в Грузии, в частности о реформе правоохранительной системы, о "ворах в законе", взятках, своем заключении, годах, проведенных в одиночной камере, о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили и о том, как реформировать Украину.

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Мерабишвили родился в 1968 году в районе Самцхе-Джавахети на юге Грузии. Окончил горный факультет Грузинского технического университета. В 1990-х работал научным сотрудником в нескольких грузинских университетах и возглавлял неправительственные организации.

Политическую карьеру начала в конце 1990-х. В 1999 году был избран депутатом парламента по списку партии "Союз граждан Грузии", которую возглавлял тогдашний президент Эдуард Шеварднадзе. Будучи в партии, часто критиковал политику главы государства. В 2002 году присоединился к политсиле Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", стал генеральным секретарем партии.

Мерабишвили был активным участником Революции роз. После победы Саакашвили на выборах президента в 2004 году вошел в его команду. В июне – декабре 2004 года был министром государственной безопасности Грузии, затем в течение семи с половиной лет, с декабря 2004-го по июль 2012 года, – министром внутренних дел, в июле – октябре 2012 года был премьер-министром страны.

В мае 2013 года Мерабишвили задержали. Его обвинили в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД Грузии, фальсификации расследования дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенном в 2006 году, подкупе избирателей и избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили.

В 2014 году суд признал Мерабишвили виновным по всем статьям и приговорил к шести годам и девяти месяцам тюрьмы. В феврале 2020 года он вышел на свободу. Все заключение политик находился в одиночной камере.

Теги: Дмитрий Гордон, Вано Мерабишвили
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