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Мерабишвили: Я решил, что должен остаться, чтобы принять на себя удар… Честно говоря, я не думал, что они могут дать шесть лет и девять месяцев

Экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что во время своего почти семилетнего пребывания в тюрьме он девять раз ходатайствовал об условно-досрочном освобождении.

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Мерабишвили: Главные реформаторы были или за границей, или в тюрьмах
Мерабишвили: Главные реформаторы были или за границей, или в тюрьмах
Фото: Vano Merabishvili / Facebook

Отсидевший почти семь лет бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что Европейский суд по правам человека решил: грузинское правосудие нарушило 18-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, посадив его в тюрьму. Однако соратник экс-президента Михаила Саакашвили все равно отсидел весь срок.

"Там было восемь статей. Естественно, большинство из них я не читал. Я хочу сказать, что Европейский суд по правам человека – как обыкновенная палата, так и высшая палата – принял решение, что против меня была нарушена 18-я статья [Конвенции о защите прав человека и основных свобод]. Это очень известная статья. В Украине у вас два человека по этой статье тоже выиграли. Но в моем случае это был первый раз в истории всего Страсбургского суда, что высшая палата приняла это решение: по 18-й статье", – отметил Мерабишвили.

Он подчеркнул, что грузинские власти видели в его лице конкуренцию и не хотели, чтобы он был на свободе.

"Главные реформаторы были или за границей, или в тюрьмах. Они не могли меня оставить на свободе. Поэтому еще уйма статей", – подчеркнул экс-чиновник.

Отвечая на вопрос журналиста, почему он не бежал из Грузии, Мерабишвили сказал: "Это, наверное, мой личный характер такой, так сказать. Потому что я решил, что я должен остаться, чтобы принять на себя удар… Честно говоря, я не думал, что они могут дать шесть лет и девять месяцев. Я думал, что я выиграю Европейский суд и гораздо раньше освобожусь. Но все равно, несмотря на это, я не думаю, что это была моя ошибка".

Он отметил, что в условно-досрочном освобождении ему отказали девять раз.

"Это были принципиальные вопросы. Если бы я проиграл Страсбургский суд, они отпустили бы меня гораздо раньше. Или если не было бы оппозиции, если бы оппозиционная партия распалась, как раньше распалась Грузия, тоже", – добавил Мерабишвили.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полную версию интервью

Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Его обвиняли в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, в присвоении чужого имущества и растрате средств МВД Грузии, в фальсификации расследования дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенном в 2006 году, в подкупе избирателей и избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили.

В 2014 году суд признал Мерабишвили виновным во всех делах и приговорил к шести годам и девяти месяцам заключения.

20 февраля 2020 года он вышел из тюрьмы и пообещал смену власти в Грузии.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, МВД, Грузия, оппозиция, ЕСПЧ, тюрьма, Вано Мерабишвили, суд
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