Мерабишвили: Весь бюджет Грузии до нас был $1 млрд. Когда мы уходили из власти, было где-то $30 млрд

Мерабишвили: Я, как министр, получал где-то от $1,8 тыс. до $2 тыс. Фото: Vano Merabishvili / Facebook

Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что когда к власти пришла команда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили бюджет страны составлял $1 млрд, после их ухода – $30 млрд.

"Я хочу вам сказать, что весь бюджет Грузии до нас был примерно $1 млрд. Когда мы уходили из власти, это было где-то, наверное, $30 млрд. Пенсии выросли в 15 раз. Я, как министр, получал где-то… Сколько это получалось? От $1,8 тыс. до $2 тыс.", – отметил Мерабишвили.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полную версию интервью

Мерабишвили был главой МВД Грузии с 18 декабря 2004 года по 4 июля 2012 года, когда его назначили главой правительства. С должности премьер-министра Грузии Мерабишвили ушел 25 октября 2012 года.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах.

ВИДЕО