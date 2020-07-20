Разумков: Зарплата нардепов соответствует нормальному уровню оплаты труда, но нет человека, который бы говорил: "Мне хватает"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что уровень зарплат депутатов должен быть соразмерным с уровнем заработных плат в целом по стране, сейчас об их повышении речь не идет.

Разумков: Думаю, что нет человека, который бы говорил "Мне хватает" или "Не хочется больше" Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты получают нормальную зарплату. Об этом он заявил 20 июля на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Разумков заявил, что все народные депутаты перед избранием в Раду знали об уровне зарплат парламентариев.

"Я думаю, что нет человека, который бы говорил "Мне хватает" или "Не хочется больше". Хочется. Но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При таком уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты [труда]", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что уровень зарплат депутатов должен быть соразмерным с уровнем заработных плат в целом по стране.

Разумков сказал, что государство и так берет на себя решение многих вопросов, поэтому повышение зарплат депутатам пока не стоит на повестке дня.

На небольшую зарплату в июне жаловалась народный депутат от "Голоса" Кира Рудык, а в июле – народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова. Третьякова рассказала, что народным депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. грн в месяц "брутто", а на руки (после вычета налогов) они получают от 32 до 35 тыс. грн в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

В прошлом году Разумков говорил, что его зарплата составляет около 50 тыс. грн в месяц. По словам спикера, до прихода в политику он "сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса", поэтому этих средств ему достаточно.

Минимальная зарплата в Украине в 2020 году установлена на уровне 4723 грн.