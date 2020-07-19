"У нас нет авансов, нас все время дергают". Нардеп Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

Заработная плата парламентариев недостаточна, для того чтобы качественно обеспечивать их работу, также выделяется слишком мало денег. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова считает зарплату парламентариев "слишком низкой". Об этом она заявила в интервью hromadske.

"Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", – считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. грн в месяц "брутто", а на руки (после вычета налогов) они получают от 32 до 35 тыс. грн в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

"Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц – у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10–15-го числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы", – пожаловалась представитель монобольшинства.

Третьякова также считает, что нынешняя организация работы народного депутата не дает возможности "отдать все необходимое родине во время каденции". Большой проблемой она назвала низкие расценки на организацию работы народного депутата.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание... На помощников предоставляется 42 тыс. грн, на четырех человек. Этого мало", – заявила нардеп.

На маленькое жалование и отсутствие доплат в июне нарекала депутат Рады от "Голоса" Кира Рудик.

Глава парламентского комитета соцполитики Третьякова стала известной благодаря фразе о том, что в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества".