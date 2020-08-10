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Шмыгаль выступил за создание свободных экономических зон на Донбассе

Свободные экономические зоны, или зоны приоритетного развития на Донбассе – те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня можно говорить о создании таких зон вблизи линии разграничения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль: Когда эти территории перейдут под контроль Украины, там будет применяться другая стратегия
Шмыгаль: Когда эти территории перейдут под контроль Украины, там будет применяться другая стратегия
Фото: kmu.gov.ua

Создание на Донбассе свободных экономических зон позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса. Об этом в интервью "Радіо Свобода", обнародованному 8 августа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса, который придет на территории, временно оккупированные на сегодня, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, у нас есть несколько направлений. Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Визия и концепция на сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят", – отметил Шмыгаль.

По его словам, речь идет о создании зон приоритетного развития – 15 – 20-км зон недалеко от линии разграничения.

Премьер-министр пояснил, что зоны приоритетного развития – это зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. 

Шмыгаль подчеркнул, что когда эти территории перейдут под контроль Украины, там будет применяться другая стратегия.

"И там, возможно, также будет использоваться подход по созданию зон приоритетного развития. А возможно, там будет использоваться другой подход. Мы пока не знаем. Давайте мы пройдем поэтапно вот этот путь, получим контроль над теми территориями, проведем выборы, получим местные власти. Тогда с местной властью будем решать, что же там можно создать. Путь должен быть таким", – добавил украинский премьер-министр.

За создание на Донбассе свободной экономической зоны выступил также новый глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, первый президент страны Леонид Кравчук.

"Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать – не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", – объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: бизнес, Донбасс, льготы, реинтеграция, война в Украине, Денис Шмыгаль, Минэкономики
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