Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу – Кравчук

Поддержка позиции Виктора Медведчука по Донбассу поставит Украину в сложное положение. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук.

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук имеет право на свою позицию по Донбассу, однако Украина не может ее поддержать, поскольку это поставит страну в сложное положение. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" высказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Политик, который длительное время был близким политическим соратником Медведчука, сказал, что уже пять лет с ним не общается.

При этом Кравчук подчеркнул, что выступает за использование опыта украинских политиков и различных украинских политических сил для согласования интересов Украины с интересами России, потому что она присутствует на Донбассе.

По словам Кравчука, он не исключает общения с Медведчуком, но это вовсе не означает, что он готов подписывать любые документы, предложенные его политической силой.

Что касается участия Медведчука в переговорах по прекращению конфликта на Донбассе, Кравчук сказал, что пока не знает, нужно ли это. А для того, чтобы разобраться, ему необходим хотя бы месяц времени.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.