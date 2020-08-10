Кравчук рассказал, с кем из представителей оккупированных территорий готов на переговоры

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе можно вести только с жителями временно оккупированных территорий – представителями гражданского общества. Такое мнение высказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Переговоры о мире можно вести только с представителями гражданского общества, считает Кравчук Фото: ЕРА

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что готов сесть за стол переговоров только с теми представителями временно оккупированных территорий Донбасса, которые не участвуют в управлении, в войне с оружием в руках и в пытках задержанных. Об этом он сказал 10 августа в интервью "Радіо Свобода".

По мнению политика, мирные переговоры можно вести только с людьми, работающими в высших учебных заведениях, школах, общественных организациях.

На вопрос журналиста, какой смысл в таких контактах, если окончательное решение принимают в Кремле, Кравчук ответил, что если желание будет у людей на оккупированных территориях, то Москва услышит лучше. По его словам, это 1 млн 700 тыс. человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.