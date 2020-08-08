Кравчук назвал четыре варианта прекращения огня на Донбассе

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина готова идти на уступки, если будут соответствующие шаги и "с той стороны".

Кравчук: Ни одна из сторон не может предъявлять ультиматумы другой Фото: depositphotos.com

Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре варианта прекращения огня. Об этом он сказал в эфире "ОбозревательTV".

По его словам, речь идет о переговорах, дискуссии, компромиссах и соответствующих уступках.

Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут "и с той стороны". Ни одна из сторон не может предъявлять ультиматумы другой.

По информации Кравчука, в середине августа пройдет видеоконференция на тему полного прекращения огня на Донбассе с участием всех сторон контактной группы.

"Украина готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", – сказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.