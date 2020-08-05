Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в контактной группе

Бывший премьер Витольд Фокин в контактной группе будет курировать вопросы коммуникации с жителями оккупированного Донбасса и вынужденными переселенцами, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин в контактной группе будет заниматься вопросами коммуникации с жителями Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить [отдельные районы Донецкой и Луганской областей]... [Его задача] – наладить между ними коммуникацию. А если точнее – координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать в соответствии с этим пониманием", – ответил Кравчук на вопрос о функциях Фокина.

31 июля глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина, поскольку он хорошо знает Донбасс.

3 августа в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" Фокин заявил, что уже неделю обдумывает предложение главы Офиса президента Андрея Ермака стать членом ТКГ. Он также высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

Фокин возглавлял украинское правительство в 1990–1992 годах.