Экс-премьер Фокин может войти в ТКГ – Кравчук

Идут переговоры о включении в состав трехсторонней контактной группы на минских переговорах бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина, человека, который хорошо знает Донбасс. Об этом сообщил руководитель украинской делегации Леонид Кравчук.

Фокина приглашают участвовать в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

87-летний экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин может войти в число участников трехсторонней контактной группы, которая ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом 31 июля в эфире телеканала "Украина 24" сообщил руководитель украинской делегации на минских переговорах, первый президент Украины, 86-летний Леонид Кравчук.

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине, Фокиным Витольдом Павловичем. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. Занимал там серьезные экономические и политические должности. И мы хотели бы иметь в своей группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, как человек, который жил там и работал, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, живущие там", – заявил Кравчук.

Он добавил, что члены украинской делегации планируют собраться 3 августа на организационное заседание.

"Позвоним Леониду Даниловичу [Кучме], поблагодарим все вместе за ту работу, которую он провел. Я и сам могу, но будет лучше, если вся делегация. Попросим, чтобы он советовал нам в чем-то, если мы будем обращаться", – сказал первый президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Фокин возглавлял украинское правительство в 1990–1992 годах.