Фокин: Я твердо решил согласиться работать в ТКГ, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей родине

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин принял твердое решение участвовать в работе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", – заявил Фокин.

Свое решение он планирует озвучить сегодня, 3 августа, на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Предложение участвовать в работе ТКГ я получил от Андрея Ермака. Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась. И сегодня я сообщу о своем решении", – рассказал собеседник.

Фокин отметил, что результат беседы с Кравчуком его удовлетворил.

"Мы обсудили все проблемы и пришли к консенсусу по целому перечню вопросов. Прежде всего, Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения – это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция – это совсем другое, это когда одна из сторон признает себя потерпевшей поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего подобного нет в случае Украины. Ничего подобного не стоит за решением о прекращении огня. Напротив, это шаг к победе", – подчеркнул политик.

Он высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

"Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", – резюмировал Фокин.

31 июля первый глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина, поскольку это человек, который хорошо знает Донбасс.

Ранее украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Фокин возглавлял украинское правительство в 1990–1992 годах.