Перемирие на Донбассе. 1 августа боевики совершили два провокационных выстрела из гранатомета

Один провокационный выстрел представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе произвели вблизи населенного пункта Пивденное, второй – неподалеку от Красногоровки. Украинские воины на действия противника огонь не открывали, отметили в штабе операции Объединенных сил.

За минувшие сутки боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела. Без потерь с украинской стороны, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Один выстрел был произведен из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное, второй – неподалеку от Красногоровки. Украинские воины на действия противника огонь не открывали, отметили в штабе.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".