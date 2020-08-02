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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Три неприцельных обстрела боевиками, травмы получили двое украинских военных

На месте, где накануне травмировались двое украинских военных, работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля
Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три неприцельных обстрела боевиками, травмы получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано три неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

Что касается травм, один украинский боец получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, второй травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоим военнослужащим предоставили надлежащую медицинскую помощь.

"На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – отметили в штабе.

За текущие сутки обстрелов на Донбассе не фиксировалось.

В штабе рассказали, что украинские военные, пользуясь объявленным перемирием, проводят разминирование территории по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов. Так, было обнаружено уже 113 неизвестных взрывных устройств. Только за сутки разминировали более 4 га территории.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/912575765901707

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

Теги: Донбасс, военные, боевики, перемирие, Пески, обстрелы, военнослужащий, разминирование, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, травмы
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