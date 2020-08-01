Россия пытается развязать в Украине войну всех против всех, чтобы сменить руководство государства – глава СВР

Россия пытается дискредитировать украинскую национальную идею и западный цивилизационный выбор, заявил глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание конфликтов, разобщение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности. Об этом глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк написал в статье, опубликованной на сайте ZN.UA 1 августа.

"Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства" (в последнее время этот дискурс нам навязывают как извне, так и изнутри). Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания по долгожданному миру на Донбассе", – пишет Кондратюк.

По его мнению, цель РФ – "дестабилизировать общественно-политическую жизнь [в Украине] до такого уровня, чтобы Кремль смог поднять вопросы необходимости "гуманитарной помощи" и перекрыть кислород Украине "братскими" объятиями".

"Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведении на этом фоне политически-диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе", – считает глава СВР.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. В последние месяцы высказывается предположение, что РФ может начать наступление с территории Крыма, чтобы захватить контроль над дамбой Северо-Крымского канала, который до оккупации обеспечивал полуостров пресной водой.