Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

С начала текущих суток обстрелов на Донбассе со стороны российских наемников не зафиксировано, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В течение 31 июля российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, действующий с 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"31 июля вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – сказано в сводке.

Никто из украинских военных не был ранен.

"Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и были готовы к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – добавили в штабе.

С начала текущих суток на Донбассе обстрелов не зафиксировано.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.