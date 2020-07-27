Боевики обстреляли позиции украинских военных после начала действия перемирия – командующий ООС

По словам командующего операцией Объединенных сил на Донбассе Владимира Кравченко, ночной обстрел со стороны российских боевиков не представлял опасности для украинских военнослужащих.

После вступления в силу режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе российские наемники обстреляли позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом на брифинге заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая. К сожалению, со стороны противника в 0.20–0.45 был обстрел подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не представлял", – подчеркнул Кравченко.

Командующий ООС заверил, что украинские военные имеют право открывать ответный огонь в случае необходимости, сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Опережая вопрос о возможности открытия ответного огня, подчеркиваем: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом", – сказал он.

Кравченко добавил, что "в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни [украинских военных], ответ ВСУ будет мгновенным и решительным".

"Однако в частях и подразделениях Объединенных сил царит здоровая атмосфера. Все без исключения военнослужащие готовы выполнять приказы, понимая важность достигнутых политических договоренностей, ведь речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон", – заключил генерал-майор.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года стало известно, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу сегодня в полночь. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности.