Длительность перемирия на Донбассе зависит от России – посольство Канады в Украине

В посольстве Канады в Украине считают, что решающей для надежд на мирное урегулирование конфликта на Донбассе станет ближайшая неделя.

Соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу в полночь 27 июля, зависит от России. Об этом посольство Канады в Украине заявило в Twitter.

"Мы надеемся, что на этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира. Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, соблюсти свои обещания и выполнить международные обязательства России", – говорится в твите.

Канадские дипломаты отметили, что "эта неделя будет решающей для появления надежды на мирное урегулирование на Донбассе, прекращение человеческих потерь и уничтожение домов и инфраструктуры".

"Мы приветствуем власть и народ Украины за их усилия и приверженность прекращению конфликта", – подчеркнули в посольстве.

(2/2) Ми сподіваємось, що цього разу припинення вогню буде повним і тривалим, як головнa точка відліку, без котрої не можна досягти тривалого миру. Це повністю залежить від Росії & бойовиків, яких вона підтримує, дотриматись своїх обіцянок & виконати міжнародні зобов‘язання Росії — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) July 27, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который вступает в силу с 00.00 27 июля. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.

О готовности к перемирию заявили также боевики "ЛНР" и "ДНР".

В полночь 27 июля перемирие вступило в силу.