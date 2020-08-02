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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После начала перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины

За последнее время на Донбассе, где действует режим всеобъемлющего прекращения огня, миссия ОБСЕ зафиксировала 93 нарушения в Луганской области и девять – в Донецкой.

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За ситуацией на Донбассе следит миссия ОБСЕ
За ситуацией на Донбассе следит миссия ОБСЕ
Фото: ЕРА

За пять дней июля, когда вступил в действие режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 1 августа, по состоянию на 19.30 31 июля.

"С 0.01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 225 нарушений прекращения огня. СММ подтвердила сообщения о человеке, пострадавшем от шрапнели 27 июля в подконтрольной правительству Марьинке Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным миссии ОБСЕ, за последний период наблюдатели зафиксировали девять нарушений в Донецкой области и 93 нарушения в Луганской области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

В отчете СММ ОБСЕ за 27 июля упоминается об 111 нарушениях режима прекращения огня.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, миссия, война в Украине, война на Донбассе, нарушение
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