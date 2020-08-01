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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе провалили призывную кампанию в свои формирования – украинская разведка

Служить боевикам на Донбассе местное население не желает, потому что оккупационная власть не имеет поддержки и авторитета, отметили в штабе операции Объединенных сил.

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Боевики заставляют служить силой, отметили в штабе ООС
Боевики заставляют служить силой, отметили в штабе ООС
Фото: ЕРА

На Донбассе боевики провалили агитационную кампанию с целью привлечь в свои войска местное население. Об этом со ссылкой на данные разведки проинформировал 1 августа в Facebook штаб операции Объединенных сил (ООС).

"Подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе существенно недоукомплектованы и хотят решить эту проблему, использовав потенциал мирного населения мужского пола, но безуспешно. Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызвали доверия у местных жителей и полностью провалились", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что "оккупационные власти, не имея поддержки и авторитета, просто внушают страх мужчинам призывного возраста".

"В свои войска они теперь силой набирают пополнение, используя угрозы, заставляют заключать контракты со своими вооруженными формированиями. Запугиванием также пытаются контролировать и остальную часть населения. Оккупанты могут только грабить, разрушать и убивать, и будущего у этого региона с ними не будет. Поэтому и служить главарям бандитов никто не желает", – отметили в штабе ООС.

В пресс-центре подчеркивают, что "контролировать людей оккупанты могут только агрессивными методами, а комплектация личным составом соединений и частей оккупантов продолжается за счет наемников из РФ".

"О каком-то боевом духе в подразделениях оккупационных войск РФ говорить не стоит, он давно сломлен. Об этом свидетельствует очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков у них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными", – объяснили представители ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/912032952622655

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, разведка, призыв, угрозы, боевики, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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