В первый день перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня

Все нарушения режима прекращения огня на Донбассе, зафиксированные 27 июля специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, произошли в Донецкой области.

27 июля, в первый день действия на Донбассе режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более сотни нарушений. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 28 июля.

"Начиная с 00.01 27 июля СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня – все в Донецкой области (в том числе 21 взрыв)", – говорится в сообщении.

Данные приводятся по состоянию на 19.30.

"Миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные с нарушением линий отвода, из которых все, кроме одной, зафиксированы на аэродроме в не подконтрольном правительству Переможном Луганской области", – отметили представители ОБСЕ.

По данным штаба операции Объединенных сил, 27 июля боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.