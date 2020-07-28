Офис генпрокурора открыл дело из-за участия иностранных наемников в войне на Донбассе

Прокуроры установили, что не менее трех граждан Кыргызской Республики, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Федеративной Республики Бразилия участвовали в вооруженном конфликте на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований России.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины Фото: depositphotos.com

Офис генерального прокурора начал уголовные производства по факту участия граждан Кыргызской Республики, Боснии и Герцеговины и Бразилии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Об этом говорится на сайте ОГ.

Прокуроры установили, что с 2014 года и по настоящее время не менее трех граждан Кыргызской Республики, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Федеративной Республики Бразилия участвовали в вооруженном конфликте на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований России.

Иностранные наемники "служили" в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот" и частной военной компании "Вагнер".

В соответствии со ст. 47 дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года, отметили прокуроры.