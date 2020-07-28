Кучма ушел из контактной группы в Минске, Лукашенко переболел коронавирусом. Главное за день

Кучма объявил об уходе из ТКГ в Минске

Офис президента Украины сообщил, что подал в отставку глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма. Нового главу делегации обещают объявить в ближайшее время.

Пока украинской делегацией будет формально руководить вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В России работу Кучмы оценили положительно.

Лукашенко объявил, что болел COVID-19

Президент Беларуси Александр объявил, что "на ногах" и без симптомов перенес коронавирусную инфекцию.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в администрации РФ не знали о COVID-19 у Лукашенко. Президент России Владимир Путин во второй половине июня дважды встречался с президентом Беларуси.

Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 919 человек, умерло 13 пациентов. За время эпидемии в стране зарегистрировано 66 575 случаев коронавирусной инфекции, 1629 человек скончались, 36 744 – вылечились.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил, что заразился коронавирусом.

В Европе создали "Люблинский треугольник"

Главы МИД Украины, Польши и Литвы подписали в Люблине декларацию о создании "Люблинского треугольника" – нового формата сотрудничества. Украинские дипломаты объяснили, что он "является важным механизмом укрепления Центральной Европы и содействия европейской и евроатлантической интеграции Украины".

В Раде хотят уволить Степанова

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова. Его авторы считают, что глава Минздрава "не пригоден для выполнения должностных обязанностей".

Перемирие на Донбассе нарушили один раз

По данным штаба операции Объединенных сил, боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня – в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области.

В Северодонецке создают военно-гражданскую администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский указом поручил образовать военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области.

В Днепре на улице избили женщину

Сегодня утром в Днепре мужчина на глазах у прохожих избил женщину, это сняли на видео. Мэр города Борис Филатов пообещал вознаграждение тому, "кто поможет идентифицировать падаль, изловить ее и привлечь к ответственности".

Спустя некоторое время замглавы МВД Антон Геращенко сообщил о задержании мужчины, он назвал его "ублюдком". По данным чиновника, у пострадавшей тяжелое сотрясение мозга.

32-летнему мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "хулиганство".