В России заявили, что глава украинской делегации в Минске Кучма сдерживал "партию войны" в Украине

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов отметил, что нынешний глава украинской делегации Леонид Кучма ставил подпись под Минскими соглашениями.

Участие бывшего президента Украины Леонида Кучмы в минском процессе было положительным для процесса урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом 28 июля заявил представитель России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Борис Грызлов, сообщает РБК.

"Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его непосредственном участии... Леонид Данилович, в отличие от некоторых других украинских политиков, хорошо понимал всю опасность киевских военных авантюр и не был сторонником срыва переговоров", – сказал он.

Представитель РФ в ТКГ подчеркнул, что подпись Кучмы стоит под Минскими договоренностями.

Грызлов также заявил, что "политический опыт" и "личный авторитет" Кучмы сдерживали в Украине "партию войны" и помогли в ряде случаев "избежать эскалации обстановки на Донбассе".

28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участия в работе ТКГ. Новый глава украинской делегации будет объявлен в ближайшее время, подчеркнули в пресс-службе.

Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года. 3 июня 2019 года Кучма повторно возглавил украинскую делегацию.

5 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации в контактной группе. После этого президент рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия вице-премьеру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову, который был назначен первым замглавы делегации.