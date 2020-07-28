Гармаш: После отставки Кучмы из трехсторонней контактной группы точно захочет уйти и Грызлов

Участие второго президента Украины Леонида Кучмы в работе трехсторонней контактной группы (ТКГ) было позитивным, так как статус президента заставлял участников переговоров проявлять уважение. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил участник политической подгруппы ТКГ, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

"В работе ТКГ объявлен перерыв до 18 августа. Поэтому уход Кучмы именно сейчас будет иметь меньше последствий. Надеюсь, он вызван не политическими позициями. За время работы в ТКГ я ни разу не видел Леонида Даниловича живьем. Он давно самоустранился от работы. Вероятно, по состоянию здоровья, – коронавирус у нас, а он человек в возрасте. Не исключено, он уже устал столько лет находиться в этом процессе. Ему, как любому человеку, хочется видеть не просто прогресс, а результат. А минский процесс, честно говоря, на результат особо и не рассчитан. Скорее это дипломатическая игра. Я с пониманием отношусь к решению Леонида Даниловича", – сообщил собеседник.

По его мнению, сейчас может произойти и замена руководства в составе российской делегации.

"На мой взгляд, участие Кучмы было позитивным, потому что статус президента заставляет другую сторону проявлять уважение. В дипломатическом мире статус очень важен. Сейчас, возможно, захочет уйти и [глава российской делегации в ТКГ Борис] Грызлов. Не исключено, ему не дадут это сделать, но он точно захочет. Мы-то знаем самомнение российский представителей. Грызлов в прошлом председатель Госдумы РФ, ему будет тяжело разговаривать с [вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем] Резниковым. Тем более Грызлов неоднократно высказывал свое не очень хорошее отношение к Резникову. Будет это плюсом или минусом? Думаю, любое обновление в ТКГ пойдет на пользу. Когда одни и те же люди несколько лет находятся в процессе и пять лет говорят "нет", им будет тяжело в дальнейшем сказать "да", – отметил Гармаш.

28 июля Офис президента сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участия в работе трехсторонней контактной группы. Новый глава украинской делегации будет объявлен в ближайшее время, подчеркнули в пресс-службе.

Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года. 3 июня 2019 года Кучма повторно возглавил украинскую делегацию.

5 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации в контактной группе. После этого президент рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия вице-премьеру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову, который был назначен первым замглавы делегации.