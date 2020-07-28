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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики в течение дня один раз нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

С начала полного и всеобъемлющего перемирия на Донбассе российские наемники и пророссийские боевики как минимум четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщили в Министерстве обороны Украины. Украинские военные не открывали ответный огонь.

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Украинские военные не открывали ответный огонь, заявили в Минобороны
Украинские военные не открывали ответный огонь, заявили в Минобороны
Фото: EPA

С начала суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на луганском направлении. Утром противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку от села Шумы из подствольного гранатомета. По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских подразделений нет", – говорится в сообщении.

В течение 27 июля, по данным министерства, боевики нарушили перемирие трижды: обстрелам из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов подверглись украинские позиции в районе Водяного, Пивденного и Новомихайловки.

В Минобороны отметили, что украинские военнослужащие "продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника". Ситуация в зоне ООС "остается полностью контролируемой", заверили в ведомстве.

"Следуя условиям полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, украинские защитники ответный огонь не открывали", – подчеркнули в министерстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий силами операции Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркнул, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, боевики, перемирие, наемники, вторжение, Водяное, Минобороны, прекращение огня, Шумы, российская агрессия, Новомихайловка, война на Донбассе, ЛДНР, ООС
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