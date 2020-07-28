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Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что новый формат сотрудничества Украины, Литвы и Польши направлен на "укрепление Центральной Европы и содействие европейской и евроатлантической интеграции Украины".

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Кулеба, Чапутович и Линкявичюс объявили о создании "Люблинского треугольника"
Кулеба, Чапутович и Линкявичюс объявили о создании "Люблинского треугольника"
Фото: mfa.gov.ua

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника" – нового формата сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Новый трехсторонний формат основывается на традициях и исторических связях трех стран, уходящих в глубины столетий. Он является важным механизмом укрепления Центральной Европы и содействия европейской и евроатлантической интеграции Украины", – отметили в МИД.

По словам украинского министра Дмитрия Кулебы, новый формат сотрудничества поможет "эффективно противодействовать общим угрозам, а также гарантировать безопасность и процветание региона".

В сообщении говорится, что участники "Люблинского треугольника" договорились координировать действия "для защиты международного права в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины" как в трехстороннем формате, так и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ. Также страны намерены сотрудничать в сфере торговли, инвестиций и инфраструктурных проектов.

"Украина, Польша и Литва задекларировали, что не признают незаконную оккупацию Крыма Россией и ни при каких обстоятельствах не признают ее в будущем. Они призвали Россию вывести войска со временно оккупированных территорий Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Страны "Люблинского треугольника" поддерживают восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах и призывают к прекращению российской агрессии", – сказано в заявлении.

Теги: Украина, МИД, НАТО, Польша, ООН, Литва, ОБСЕ, МИД Украины, Линас Линкявичюс, Люблин, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, Евросоюз, Яцек Чапутович, Люблинский треугольник
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