Кулеба: За неделю 13 стран разрешили въезд украинцам

Уже 39 государств сняли запрет на въезд для граждан Украины, при этом в каждом случае следует учитывать национальные карантинные правила. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В течение последней недели количество стран, снявших запрет на въезд граждан Украины, выросло с 26 до 39. Об этом на брифинге 21 июля, который транслировался на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook, сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Он перечислил государства, которые разрешили пересечение границ: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские Острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

"Не буду вдаваться в детали и особенности въезда в каждую из этих стран, они есть, но самое главное, что въехать туда можно при условии соблюдения определенных правил", – подчеркнул Кулеба.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля. Из стран ЕС только Хорватия, Болгария и Ирландия пускают украинских граждан.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 14,7 млн, из них около 8,3 млн вылечились, а почти 610 тыс. умерли.