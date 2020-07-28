На улице в Днепре мужчина бил женщину ногами по голове, Филатов пообещал вознаграждение за его поимку

В Днепре посреди улицы на глазах у прохожих мужчина избил женщину ногами. Мэр города Борис Филатов призвал найти и привлечь к ответственности "падаль".

Сегодня на Европейской площади в Днепре мужчина избил женщину на глазах у прохожих. Видео инцидента обнародовано в YouTube-канале "Артем Устинов".

На нем видно, как двое выясняют отношения, после чего мужчина повалил женщину на землю и нанес удары ногами по голове.

Женщина, вероятно, потеряла сознание, а мужчина ушел с места событий.

Как видно из видео, только один человек сделал ему замечание. Ни один прохожий не остановился, чтобы помочь пострадавшей, которая осталась лежать на земле.

Редакция не публикует видео из этических соображений.

Ситуацию уже прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

"Из личных средств объявляю вознаграждение тому, кто поможет идентифицировать падаль, изловить ее и привлечь к ответственности. 25 тысяч гривен гарантирую", – написал он в своем Facebook.

В Главном управлении Нацполиции Днепропетровской области сообщили, что пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она дает показания полицейским. Ее обидчиком оказался ее сожитель, мужчина 1988 года рождения. Его уже задержали.