В Кировоградской области в колонии из автомата застрелилась сотрудница охраны – СМИ

По данным УНН, застрелившаяся сотрудница Петровской колонии Кировоградской области оставила записку, в которой просила никого не обвинять в ее смерти.

По данным УНН, женщина выстрелила из АК-74 Фото: pixabay.com

В Петровской исправительной колонии, расположенной в селе Новый Стародуб Кировоградской области, покончила жизнь самоубийством сотрудница охраны учреждения, младший инспектор 1993 года рождения.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщило 27 июля агентство УНН.

Женщина погибла на месте после выстрела в голову из автомата АК-74, отметили в агентстве. Это произошло во время несения службы, в помещении охранной башни на территории колонии.

Собеседники УНН утверждают, что в кармане форменной одежды погибшей нашли записку, в которой она просит никого не винить в ее смерти.

В колонии в Новом Стародубе женщина работала менее двух месяцев.