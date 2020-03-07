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В колонии в Киевской области осужденным разрешили заботиться о беспризорных кошках

Заботиться о кошках в Бучанской исправительной колонии в Киевской области разрешат лишь тем осужденным, которые отбывают наказание не за тяжкие преступления.

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В колонии отметили, что каждый человек имеет право на второй шанс
В колонии отметили, что каждый человек имеет право на второй шанс
Фото: Бучанська виправна колонія 85 / Facebook

В Бучанской исправительной колонии №85 в Гостомеле Киевской области начинают проект "Двухсторонняя адаптация", в ходе которого осужденные смогут заниматься уходом за беспризорными кошками. Об этом 4 марта проинформировали в Facebook учреждения исполнения наказаний.

"Людям, отбывающих наказание, позволят заботиться о бездомных котиках. Конечно, за процессом будут следить сотрудники исправительного учреждения и к общению с животными будут допускаться только те заключенные, которые отбывают наказание не за тяжкие преступления", – сказано в сообщении.

В колонии рассказали, что для животных выделят помещение, куда смогут приходить осужденные.

"Время от времени котиков будут посещать наши ветеринары, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, они не болеют и содержатся в хороших условиях. ...Мы убеждены, что каждый человек имеет право на второй шанс. Как знать, возможно, благодаря уходу за животным кто-то переосмыслит свою жизнь и вернется из мест лишения свободы домой навсегда", – отметили представители учреждения.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1795738523884358&id=355244747933750

Бучанская колония №85 – учреждение среднего уровня безопасности для мужчин, которые ранее отбывали наказание в виде лишения свободы.

Теги: животные, Гостомель, заключенные, бездомные
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