В соцсети нашли фото застолья в российской колонии, в котором участвовал осужденный за убийство Немцова Дадаев

На снимках 2018 года Заур Дадаев, получивший 20 лет строгого режима за убийство российского политика Бориса Немцова, изображен в компании других заключенных колонии для бывших силовиков.

Дадаев (второй слева) попал на групповое фото из колонии для бывших сотрудников силовых структур Фото: Ислам Ирон / "ВКонтакте"

Бывший сотрудник МВД РФ Заур Дадаев, осужденный за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, возможно, пользовался интернетом в колонии, где отбывал наказание, а также проводил время в застольях. Об этом пишет Scanner Project, который обнаружил в соцсети "ВКонтакте" фото Дадаева.

Оно датировано 3 июля 2018 года. В это время Дадаев находился в исправительной колонии №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске. Он снят в компании других заключенных за накрытым столом.

В аккаунт Дадаева в "Одноклассниках" последний раз заходили 8 июля 2018 года, отмечает Scanner Project.

Адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев сообщил "МБХ медиа", что ему об этих фотографиях ничего не известно.

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля.

Согласно решению московского суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

Дадаев был этапирован в колонию №3 в Иркутске. В сентябре 2018 года из-за злостного нарушения режима его перевели на один год в исправительную колонию №2 в Ангарске, затем вернули в Иркутск. 12 февраля 2020 года "Интерфакс" со ссылкой на Куйбышевский райсуд Иркутска сообщил, что осужденного переведут из колонии строгого режима в тюрьму на три года, после этого остаток срока он снова будет отбывать в колонии.