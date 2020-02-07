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ПОЛИТИКА

Площадь перед посольством России в Праге переименуют в честь Немцова

Официальная церемония переименования площади, которая сейчас называется Под Каштанами, вероятно, состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского политика Бориса Немцова.

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Немцова застрелили напротив московского Кремля
Немцова застрелили напротив московского Кремля
Фото: ЕРА

Площадь, на которой расположено российское посольство в Праге, назовут в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом 7 февраля сообщило издание Aktuálně.

Топонимическая комиссия чешской столицы не выдвинула возражений против переименования площади, которая сейчас называется Под Каштанами.

Официальное предложение об изменении названия должен выдвинуть мэр Праги Павел Гржиб. Он предположил, что голосование в муниципалитете состоится 24 февраля, а символическая церемония пройдет 27 февраля – в пятую годовщину гибели Немцова.

Гржиб заявил, что пригласит в Прагу дочь политика Жанну.

Оппозиционного политика Немцова застрелили возле Кремля в Москве 27 февраля 2015 года.

В честь Немцова названы площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне, сквер напротив посольства России в Вильнюсе и сквер недалеко от российской дипмиссии в Киеве.

Теги: Борис Немцов, Прага, посольство РФ, Жанна Немцова, переименование
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