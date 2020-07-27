Харьковская полиция назвала причину смерти четырех сотрудников водоканала

По данным полиции Харьковской области, смерть трех сотрудников и одной сотрудницы КП "Харьковводоканал" во время проведения ремонтных работ наступила в результате отравления аммиаком.

Четверо сотрудников коммунального предприятия "Харьковводоканал", которые погибли 27 июля в ходе проведения ремонтных работ в Харькове, отравились аммиаком. Такую предварительную причину смерти озвучили в полиции Харьковской области.

"Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина. В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что перед смертью сотрудники водоканала занимались дренажными работами в выпускном колодце илового поля.

Аммиак – бесцветный газ с резким характерным запахом. В больших концентрациях смертелен для человека.