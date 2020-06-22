Гибель щенков на рейсе МАУ. Канадские СМИ пишут, что клетки в жару обмотали пленкой, животные задохнулись

Щенки французских бульдогов, которые летели самолетом авиакомпании МАУ в Канаду, погибли от удушья. По информации издания National Post, при погрузке в Борисполе переноски с собаками замотали полиэтиленом и поставили в нижний отсек самолета, где циркуляция воздуха слабая.

В МАУ признали несчастный случай на борту самолета, летевшего в Торонто Фото: depositphotos.com

Неправильное обращение с животными при погрузке в Борисполе привело к гибели 38 щенков французских бульдогов во время перелета в Торонто. Об этом 20 июня сообщило канадское издание National Post.

Неназванный сотрудник Канадской ветеринарной инспекции рассказал, что некоторые клетки были обмотаны пленкой, животные задохнулись в жаркую погоду.

Кроме того, переноски со щенками были плотно поставлены одна на другую в нижнем отсеке самолета, где воздух циркулирует слабо.

Всего рейс авиакомпании МАУ перевозил около 500 животных, выведенных в Украине и предназначенных для продажи в Канаде. Издание указывает, что условия перевозки нарушали законодательство, согласно которому у каждого животного при транспортировке самолетом должно быть достаточно места, чтобы поворачиваться стоя, сидеть или лежать в естественном положении.

Самолет с мертвыми щенками прибыл в Торонто 13 июня. Канадские власти начали расследование происшествия, полиция Киевской области инициировала уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Авиакомпания МАУ 16 июня заявила, что постоянно в течение многих лет перевозит животных в коммерческих целях в другие страны, с соблюдением всех международных процедур. Смерть собак в МАУ сначала не подтверждали, однако 19 июня опубликовали в Facebook пост, в котором с сожалением признали "трагическую гибель животных на нашем рейсе".