Геращенко: Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан полицией

Полиция Днепра задержала мужчину, который сегодня утром избил женщину на улице в центре города. У пострадавшей сотрясение мозга, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Полиция Днепра задержала мужчину, который сегодня избил женщину на улице. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан полицией. Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведет в местах лишения свободы", – написал чиновник.

Он отметил, что у избитой женщины тяжелое сотрясение мозга, возможны осложнения.

"И самое главное – моральная травма от полученных побоев. Полиция свое дело сделала. Теперь дело за судом", – добавил Геращенко.

В Главном управлении Нацполиции Днепропетровской области подтвердили, что женщина дает показания полицейским. Ее обидчиком оказался ее сожитель.

Инцидент произошел сегодня утром. Мэр Днепра Борис Филатов пообещал вознаграждение тому, "кто поможет идентифицировать падаль, изловить ее и привлечь к ответственности".