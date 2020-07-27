Гибель рабочих водоканала в Харькове расследуют по статье "нарушение правил безопасности" – Нацполиция

Четверо сотрудников "Харьковводоканала" отравились аммиаком, они были без средств индивидуальной защиты. Не пострадал мужчина, который работал в противогазе. Об этом сообщили в полиции.

Один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец, ему пыталась помочь трое других Фото: hk.npu.gov.ua

Смерть четырех сотрудников коммунального предприятия "Харьковводоканал" полиция расследует по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Согласно санкции статьи, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, отмечено в сообщении.

По предварительным данным, три сотрудника предприятия и одна сотрудница отравились аммиаком. Погибшие работали без средств индивидуальной защиты. Не пострадал мужчина, который работал в противогазе.

Днем 27 июля в Харькове погибли четверо сотрудников коммунального предприятия "Харьковводоканал".

По версии полиции, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина. В результате происшествия четыре человека погибли на месте.