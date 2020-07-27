Ученые назвали болезнь, которая в 12 раз повышает риск смерти из-за коронавируса

Диабет находится на втором месте среди факторов, которые приводят к тяжелому течению заболевания COVID-19. На первом месте оказались сердечно-сосудистые заболевания, выяснили ученые из Калифорнийского университета.

Пациенты с сахарным диабетом, переболевшие COVID-19, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, потому что заболевание у них протекает тяжелее. Кроме того, они в 12 раз чаще умирают от коронавирусной болезни. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress 24 июля.

Диабет занимает второе место среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19. На первом месте – сердечно-сосудистые заболевания.

При этом если диабет у человека контролируемый, то возможность летального исхода значительно снижается по сравнению с теми пациентами, у кого уровень глюкозы крови плохо контролируется.

Эксперты отмечают, что у пациентов с диабетом снижается иммунная защитная функция организма. Им необходимо регулярно проверять уровень сахара в крови, контролировать питание и по возможности не допускать стрессовых ситуаций.

Ученые напомнили о необходимости социального дистанцирования и ношения маски, "особенно если у вас диабет".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 65 656 человек, 1616 из них умерли, 36 122 выздоровели.