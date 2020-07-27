"Ситуация достаточно напряженная". Степанов призвал украинцев подумать о своем здоровье

За прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 807 человек, несмотря на то, что в воскресенье люди реже обращаются к врачам, подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Украине остается "достаточно напряженной". Об этом на брифинге 27 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Видео пресс-конференции опубликовано на канале Кабинета Министров в YouTube.

"Несмотря на то, что это воскресенье и меньше людей обращается к врачам, у нас очень высокий уровень заболеваемости – 807 человек. То есть ситуация, по нашему убеждению, достаточно напряженная. Поэтому у нас большая просьба: подумайте о своем здоровье, о жизни и здоровье своих близких, в особенности если они старше 65 лет или имеют сопутствующие заболевания", – отметил он.

Степанов призвал украинцев пользоваться масками и антисептиками, а также соблюдать социальную дистанцию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 65 656 человек, 1616 из них умерли, 36 122 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7690), Львовской (8952) и Ровенской (5701) областях.