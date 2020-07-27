Нацслужба здоровья Украины выплатила медучреждениям около 2,5 млрд грн за лечение больных COVID-19

За апрель – июнь от Наслужбы здоровья Украины 1,866 млрд грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19.

Нацслужба здоровья Украины выплатила 2,5 млрд грн за предоставление медицинскими учреждениями помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле – июне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Эти средства были распределены следующим образом:

1,866 млрд грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19;

481 млн грн получили 25 центров экстренной медицинской помощи;

101,7 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19;

48 млн грн получили медучреждения, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.

Всего за апрель – июнь в медучреждения были доставлены 18 724 пациента с COVID-19, из них 3472 пациента получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии, отметили в службе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 65 656 человек, 1616 из них умерли, 36 122 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7690), Львовской (8952) и Ровенской (5701) областях.