Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать создание военно-гражданской администрации в городе Северодонецк Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский указом поручил образовать военно-гражданскую администрацию (ВГА) в Северодонецке Луганской области. Указ под номером 297/2020 от 28 июля опубликован на сайте президента Украины.

В связи с указом командующему Объединенными силами, главе Луганской областной государственной администрации поручено выполнить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Накануне Зеленский поручил организовать военно-гражданскую администрацию в городе Лисичанске Луганской области.

Военно-гражданская администрация – это временный орган государственной власти в Украине на территории Донецкой и Луганской областей. ВГА предназначены для обеспечения действия Конституции и законов Украины, безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействия диверсиям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы в районе проведения боевых действий на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.