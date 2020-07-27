В Лисичанске появилась военно-гражданская администрация

Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать создание военно-гражданской администрации в городе Лисичанске Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский образовал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Луганской области. Соответствующий указ №293/2020 опубликован на сайте президента.

"Командующему Объединенными силами, председателю Луганской областной государственной администрации – осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в ст. 1 этого указа", – поручил Зеленский.

Военно-гражданская администрация – временный орган государственной власти, действующий на территории Донецкой и Луганской областей. Они подчиняются Антитеррористическому центру при Службе безопасности Украины и предназначены для обеспечения действия Конституции и законов Украины, безопасности и правопорядка в районе проведения операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.